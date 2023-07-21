الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طريق السلامة.. إرشادات مرورية للحد من نزييف الأسفلت

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور

قدمت الإدارة العامة للمرور مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب حوادث الطرق والحد من نزييف الأسفلت.

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من المنيب لنزلة دار السلام.. الحالة المرورية أعلى الدائري

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أمهات من نار قتلن فلذات أكبادهن

إرشادات مرورية

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

 

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

 

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

 

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

 

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،

 

كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.

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الجريدة الورقية