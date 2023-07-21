طريق السلامة.. إرشادات مرورية للحد من نزييف الأسفلت
قدمت الإدارة العامة للمرور مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب حوادث الطرق والحد من نزييف الأسفلت.
إرشادات مرورية
1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.
2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.
3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.
4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.
5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،
كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.