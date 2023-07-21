من المنيب لنزلة دار السلام.. الحالة المرورية أعلى الدائري
شهد الطريق الدائري، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية من المنيب لنزلة دار السلام، والدائري من بهتيم لمسطرد - كوبري أكتوبر من رمسيس لغمرة - الدائري عند سلم البراجيل اتجاه المريوطية - الدائري من القومية العربية لمحور عرابي - كوبري أكتوبر من الزمالك للتحرير.
"قواعد وإرشادات مرورية للسير أثناء الشبورة "
- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.
- الالتزام بتعليمات رجل المرور.
- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.
- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.
- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد السيارة.
- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من لتوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.
- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبوره المائية لأي سبب من الأسباب.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.
- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.
- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.
- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.
- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها أقصى يمين الطريق أعلى الطبان وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.