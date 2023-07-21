من المنيب لنزلة دار السلام.. الحالة المرورية أعلى الدائري

شهد الطريق الدائري، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية من المنيب لنزلة دار السلام، والدائري من بهتيم لمسطرد - كوبري أكتوبر من رمسيس لغمرة - الدائري عند سلم البراجيل اتجاه المريوطية - الدائري من القومية العربية لمحور عرابي - كوبري أكتوبر من الزمالك للتحرير.

"قواعد وإرشادات مرورية للسير أثناء الشبورة "

- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد السيارة.

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من لتوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبوره المائية لأي سبب من الأسباب.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها أقصى يمين الطريق أعلى الطبان وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.