الدورس المستفادة من الهجرة النبوية (شاهد)

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، أن الهجرة النبوية نقطة تحول فارقة في تاريخ الإنسانية.

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أصحاب دعوة الحق يواجهون الصعاب في نشر الحق وتعالميه

وقال “كيلاني” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن أصحاب دعوة الحق، دائما ما يواجهون الصعاب في نشر الحق وتعالميه، والنبي واجه العديد من الصعاب منذ بداية دعوته للدين الإسلامي في مكة.

وأوضح أن من أهم دورس الهجرة النبوية هي الثقة في نصر الله للنبي، بالإضافة إلى هجر المعاصي والذنوب والخوف من الله.

الهجرة ليس الانتقال من مكان لمكان

ونوه وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إلى أن الهجرة ليس الانتقال من مكان لمكان، ولكن تكون بالقلب، واجتناب الذنوب والمعاصي والنفاق، موضحًا أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.