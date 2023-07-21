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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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مستشار وزيرة التضامن: دعمنا 480 ألف طالب لتجنب التسرب من التعليم (فيديو)

الدكتور عمر حمزة
الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم

قال الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم، إنّ الوزارة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 4.8 ملايين أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة سواء قُبلوا أو رُفضوا أو مازالوا تحت الفحص.

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 لدينا بيانات 18 ملايين شخص

 وأضاف “حمزة” ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه القاعدة تعني أننا لدينا بيانات 18 ملايين شخص وهو ما يتيح لنا في الوزارة اتخاذ القرار المناسب على الأرض. 

 الواقع التعليمي

وتابع مستشار وزيرة التضامن للتعليم: “من ضمن الواقع الذي يتم رفعه لبحث الأسر هو الواقع التعليمي، ووزارة التضامن هي الكيان الحكومي الوحيد الذي يصل إلى مستوى القرية، من خلال الوحدات الاجتماعية، بينما كل جهاز إداري للدولة يقف عند مستوى المركز الإداري”.

وأكد أن لدينا 672 ألف طالب من أبناء أسر تكافل وكرامة في الشريحة العمرية من 6 لـ14 سنة، وهم المتسربون من التعليم، ودعمنا منهم 480 ألف طالب، أي اننا تجاوزنا 80% من المستهدف. 


 

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