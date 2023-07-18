وزير النقل يعلن دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة والمنطقة الاوتوماتيكية في الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل/ دخول برج الإشارات الرئيسي التينة و المنطقة الاوتوماتيكية بين الكاب و التينة بطول 15 كم ودخول 8 موتور تحويله، 26 سيمافور ضوئي، و30 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل امان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم).

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان)، مضيفا أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية و شريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 ستين عاما.

واشار الوزير الى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان .

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة