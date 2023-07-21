سيولة مرورية بالجيزة صباح اليوم

شهدت شوارع وميادين محافظة الجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، كما انتشرت الإدارة العامة للمرور بالطرق والشوارع لتسيير الحركة المرورية.

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

"قواعد وإرشادات مرورية للسير أثناء الشبورة "

- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد السيارة.

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من لتوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبوره المائية لأي سبب من الأسباب.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها أقصى يمين الطريق أعلى الطبان وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.