أسعار الدواء تكوي المصريين .. استغاثات المرضى تلاحق الحكومة

ارتفاع فاتورة استيراد الخامات الدوائية السبب

ما بين صرخات واستغاثات آن بها المرضى مؤخرًا جراء أزمة نقص الدواء في السوق المصري، واظهرت جليًا الإخفاقات التي يعاني منها سوق الدواء في مصروعكست معاناة الملايين من المصريين من تناقص العديد من الأدوية الهامة وتضاعف أسعار الموجود منها خلال عدة شهور.

لذا رفع الملايين من المواطنين طلباتهم إلى الحكومة المصرية بضرورة حل أزمة تناقص الأدوية المعروضة وخاصة أدوية الاورام او ادويه الهرمونات او الامراض المناعية وأدوية مرضى السكر، مع غلاء العديد من العقاقير العلاجية والتي تصنف بأدوية منقذة للحياة .

برلمانية الوفد ترفع طلب إحاطة

ومن هنا تقدم الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة؛ بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية؛ لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصرية الأضخم إقليميًّا؛ حيث يتجاوز حجمها 170 مليار مستحضرات بشرية فقط.

أدوية

وقال محسب، في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ؛ سواء باختفاء أصناف تهم قطاعًا كبيرًا من مرضى الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما أسهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى، والتي لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصرية على مدى السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها؛ لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خصوصًا مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء، وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحًا أن سوق الدواء في مصر تضم 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية، حيث تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًّا، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية.

أسباب الأزمة

في هذا السياق أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، أن ارتفاع فاتورة استيراد الخامات الدوائية والتي يتم دفعها بالدولار هي السبب وراء الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتدبير نحو 250 مليون دولار شهريًا، لتأمين الاحتياجات، سواء مواد خام أو دواء تام الصنع.

أدوية

وأشار فؤاد، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك 97 مليون دولار أدوية وخامة دوائية محجوزين في الميناء بسبب عدم توفر سيولة دولارية، مطالبًا بحل الأزمة في أقرب وقت لإعتماد الملايين على تلك الأدوية لإنقاذ حيواتهم وتفعيل الدور الرقابي على السوق السوداء وسوق غش الدواء من براثن تجار الأدوية المضروبة.