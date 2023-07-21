تشيلسي يضع قائد مانشستر يونايتد على راداره بعد إصابة فوفانا

يفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع قائد مانشستر يونايتد، الإنجليزي هاري ماجواير، بعد إصابة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا وغيابه لمدة طويلة.

تلقى الفريق اللندني أنباء صادمة من مدافعه الفرنسي، الذي انضم إليه من ليستر سيتي، حيث خضع لعملية جراحية بسبب قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقًا لصحيفة مترو الإنجليزية، يقوم تشيلسي الآن بتقييم الخيارات الدفاعية المتاحة في فترة الانتقالات الحالية، خاصة بعد رحيل كاليدو كوليبالي وسيزار أزبيليكويتا عن النادي هذا الصيف.

من المحتمل أن يغيب فوفانا، عن جزء كبير من موسم 2023/2024، وهذا الأمر الذي دفع تشيلسي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع ماجوير.

سيجد تشيلسي منافسة قوية من نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد للتعاقد مع ماجواير، حيث رفض نادي مانشستر يونايتد عرضًا من وست هام، لاستعارة المدافع الإنجليزي.

يستمر عقد هاري ماجواير في ملعب "أولد ترافورد" حتى عام 2025، ويتلقى راتبًا يقدر بـ 180 ألف جنيه إسترليني.

هاري ماجواير

انتقل هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2019، مقابل صفقة قياسية بلغت 80 مليون جنيه إسترليني.

سجل مشاركة ماجواير مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي؟

ولم يشارك اللعب الدولي الإنجليزي، في كثير من المباريات بالموسم الماضي، واكتفى بالظهور كبديل في كثير من المباريات، حيث شارك في 16 مباراة فقط مع الشياطين الحمر.

وكان ماجواير قد أعلن، عن تجريده من شارة القيادة من قبل مدربه إيريك تن هاج، وأكد أنه سيواصل العطاء بقميص الفريق، رغم خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض لها، لكنه قد يفكر في المغادرة والقيام بتجربة جديدة، خارج الـ أولد ترافورد.