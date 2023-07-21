الدوخي: اللاعب السعودي لن يحتاج للاحتراف الخارجي (خاص)

أكد الأسطورة السعودي أحمد الدوخي نجم الهلال والاتحاد والنصر المعتزل، أن اللاعب السعودي لن يحتاج للاعتزال في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى ما ينقصة لمواصلة التألق وقيادة المنتخب للألقاب في السنوات المقبلة.

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أحمد الدوخي: اللاعب السعودي لن يحتاج للاحتراف الخارجي

وعن أسباب تعطيل احتراف اللاعب السعودي في الخارج أجاب أحمد الدوخي في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "الدوري السعودي أصبح قوي جدًا وبه لاعبين كبار مثل رونالدو وكريم بنزيما وفيرمينيو وميندي وكوليبالي، والذي سيكون عامل كبير في تألق اللاعب المحلي بالمواسم المقبلة".

تابع الدوخي تصريحاته: "وجود اللاعبين الأجانب في دورينا سيشجع اللاعبين على تقديم الافضل والاحتراف في الخارج، لكنه الىن لا يحتاج للاحتراف في الخارج، فقد أصبح دورينا من بين الدوريات العالمية".

وأضاف: "ما اتوقع أن يحترف اللاعب خارجيًا بسبب أن الدوري سيكون قوي في الموسم المقبل، وأن اللاعب السعودي ستكون له قيمة سوقية كبيرة بوجوده وسط نجوم العالم".

اختتم أحمد الدوخي تصريحاته: "اللاعب السعودي لاعب جيد ومتواجد دائمًا في الزمان والمكان، ولا يحتاج للاعب أجنبي لاكتساب الخبرات".

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