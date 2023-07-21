الدوخي يكشف السبب وراء عدم إقامة مباراة إعتزاله (خاص)

كشف أحمد الدوخي لاعب أندية الهلال والاتحاد والنصر والمنتخب السعودي المعتزل، السبب الحقيقي وراء عدم إقامة مباراة اعتزال له، رغم المسيرة الحافلة بالإنجازات.

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وقال أحمد الدوخي عن سبب عدم إقامة مباراة اعتزال له أنه تنقل بين عدد من الاندية وأنه ولا أستطيع أن يلح على ناد ما ليحقق لي إقامة مباراة اعتزال في ختام مشواري.

سبب عدم إقامة مباراة اعتزال لـ أحمد الدوخي

قال أحمد الدوخي في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "كنت أتمنى إقامة حفل تكريم تاريخي مع الاندية التي لعبت خلال مسيرتي".

وتابع أحمد الدوخي: "القرار بيد الاتحاد السعودي هو من يقرر إقامة حفل إعتزال اللاعب وليس اللاعب نفسه أو النادي الذي يحدد كما يعتقد البعض، ولم يبلغني أحد سبب عدم إقامة مباراة اعتزال لي، لكن الامر اقتصر على حفل فقط خارج الملعب".

اعتزل أحمد الدوخي في عام 2011 بعد مسبرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع اندية الهلال والاتحاد والنصر.

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