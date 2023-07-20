أقوى كراكة في العالم تدخل معركة توسعة مجرى قناة السويس.. فيديو

تحدث المهندس محمد آدم، المشرف العام للأعمال المدنية بمشروع التوسعة والازدواج بقناة السويس، عن مشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة، وأعمال التكريك.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تسير بخطى ثابتة منذ صدور التكليف بشأنها، مبينا أن نسب الإنجازات عالية في مشروع ازدواج القناة، وكذلك معدلات التكريك.



ولفت إلى أن أعمال التكريك تجرى بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.



وأشار إلى أن أعمال الحفر والتعميق والتطوير حتى 132 في البحيرات المرة وهي منطقة إجراءات الازدواج لقناتين مما يسمح بزيادة عدد السفن العابرة لـ 6 سفن.

أقوى الكراكات على مستوى العالم



فيما أكد المهندس، إيهاب عبد الله قائد الكراكة حسين طنطاوي، أنها من أقوى الكراكات على مستوى العالم، وتم بناؤها بمواصفات خاصة في أكبر الترسانات البحرية في هولندا، لافتا إلى أن الكراكة تعمل في مشروع ازدواج قناة السويس بالمنطقة الجنوبية لما تملكه من قدرة فائقة.



وأشار إلى أن المشروع تشارك فيه كل إدارات الهيئة، مؤكدا أن أعمال التكريك تسير بصورة منتظمة وتم قطع شوطا كبيرا، مؤكدا أنها أيضا تستطيع التكريك لمسافات طويلة تحت مستوى سطح الماء، وهي تمثل إضافة كبيرة لقدرات الهيئة من حيث تنفيذها للمشروعات الخاصة بأعمال التكريك، بالإضافة إلى الكراكة مهاب مميش والعمل بمنطقة التوسعة والتعميق للمنطقة الجنوبية وإنجاز المشروع.