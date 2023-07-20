رامي جمال يحبس دموعه على الهواء.. قصة الإصابة بالبهاق والصديق الجاحد (فيديو)

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل سبب إصابته بمرض البهاق لأول مرة، قائلا: "المرض بالفعل جالي بسبب الحزن، والقصة بدأت أني في يوم سافرت أصور أغنية ليا مع مخرج وكانت تكلفتها ضخمة مبلغ 100 ألف دولار، وبعد انتهاء التصوير لقيت المخرج بيماطل في تسليم الكليب".

وأضاف أنه مع اصراره أخبره المخرج أن الهارد المسجل عليه كل تفاصيل الكليب اتكسر، متابعا: "كان ابتلاء كبير وحركة لو حد جديد ميقعش فيها وفكرت أنه ممكن يكون مقصودة ولكن طلع كلامه صح".

وأوضح رامي جمال، أن الواقع كنت في بداية مشواره الفني، قائلا: "راحت الفلوس وربنا كرمنا بالحل ولكن كان صعب وقتها، وبعد كده استشهد صديقي عمرو صلاح وحزنت جدا عليه لأنه صديق العمر وجالي بعدها السكر"، مردفًا: “صديق في الوسط الفني طالبني بترك المهنة بعد الإصابة”.

شرب الخمر



أكد الفنان رامي جمال، رفضه الغناء في أماكن فيها شرب خمور أو تشاركه راقصات، قائلا: "فكرة إني أغني في أماكن فيها شرب خمور برفض وعندي تحفظات على حاجات معينة وبرفض الراقصات برضه ومتطلعش الراقصة معايا في فقرتي في حفلة أو فرح".



وأوضح رامي جمال، خلال حواره ببرنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يفضل الاستحواذ على الاهتمامات لذلك لا يفضل وجود راقصات معه، مضيفا: "لو استعمل لي مفاجأة بوجود راقصة في فرح هامشي، والرقص فن في ناس بتحية ولكن متطلعش معاديا أنا شاف أخذ الاهتمام لوحدي".



ورد رامي جمال، على موقفه من تحريم الفن، قائلا: "أنا مش شيخ وأنا شايف كل الشغلانات فيها الحلال والحرام وفي شبهات ممكن الواحد يتجنبها ومش عايز أحدد الشبهات عشان لو في زملاء يعملونها، واللي يحلل ويحرم الشيوخ وشاف إن فنيا أقدمه لوحدي".

العمل الفني يسرق العمر



ونوه إلى أن أكثر عيب في شخصيته هو حبه الزائد للشغل مما يؤثر على حياته الشخصية، قائلا: "أكثر عيب في نفسي الشغلة بتاعتنا بتسرق العمر وكل شويه أقول هخلص ألبوم ونسافر وندخل في اللي بعده ومراتي دائمًا تقولي مش مهم نؤجل".

وأوضح، أن النجاح والطموح يستحمله الفرد لأنه حلمه إنما شريك الحياة يتحمل لأنه يحب، مؤكدًا أنه وقت كبير من حياته يكون مشغول ولكن مساحة مراته في حياته 100% حتى في الأوقات التي لا يكونون فيها مع بعضهم.

ووجه رامي جمال، رسالة إلى زوجته قائلا: "أي حاجة زعلتها مني أنا مرضاش واحنا أولاد أصول ومتربين وبشكرها على كل الحب والدعم اللي شوفته منك، حتة في الوقت اللي مش موجودين فيه مع بعض بنتواصل في التليفون وبأخذ رأيها في كل شيء في حياتي".