رامي جمال ضيفا على "حبر سري" الخميس والجمعة

روج الفنان رامي جمال، لحلقته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، والتي مقرر أن تذاع يومي الخميس والجمعة على شاشة القاهرة والناس.

ونشر رامي جمال مجموعة صور من كواليس الحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقًا:" استنوني بكرة وبعده في برنامج حبر سري مع أسما ابراهيم على شاشة القاهرة والناس ".

رامي جمال

وأضاف “رامي”، قائلًا:" حوار من قلب القلب وأغاني من القلب يارب تتبسطوا بيها ".

يحل الفنان رامي جمال، ضيفًا على الإعلامية أسما ابراهيم في برنامجها “حبر سري”، وذلك يومي الخميس والجمعة في تمام الحادية عشرة على شاشة القاهرة والناس.

رامي جمال

ويكشف رامي جمال خلال الحلقة الكثير من الأسرار الفنية، إضافة إلى الجانب الشخصي في حياته وعلاقته بزملائه الفنانين.

آخر الأعمال الغنائية لرامي جمال

يذكر أن، رامي جمال طرح آخيرًا أغنية بعنوان “جي بي إس”، وحققت نسب مشاهدات عالية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية رامي جمال جي بي إس

الأغنية من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وتقول كلماتها “جايلك يا حبيبي بص وفي قلبي شوق فظيع وقفلت ال GPS علشان وياك اضيع دور بينا في الشوارع نرل حبه الأزاز ده قمرنا لسه طالع وعيونك دول لذاذ الناس مكسلين وانا و انت سهرانين نسمع مزيكا رايقه ونلف شمال يمين جايلك يا حبيبي بص و في قلبي شوق فظيع وقفلت ال GPS علشان وياك اضيع الدنيا هس هس والجو معاك خطير ايوه هنسهر ونص للصبح ده مش كتير دور بينا في الشوارع نرل حبه الأزاز ده قمرنا لسه طالع وعيونك دول لذاذ الناس مكسلين وانا و انت سهرانين نسمع مزيكا رايقه ونلف شمال يمين ”.

كلمات أغنية وسط الوشوش

أغنية وسط الوشوش من كلمات مصطفى ناصر ألحان: رامي جمال توزيع و مكس و ماستر: إلهامي دهيمة - أحمد حسام.

وتقول كلماتها "سط الوشوش... بقى لو ضحك لك حد يوم مبتضمنوش واللي انت عارفه وسبت قلبك ليه سنين ممكن في ليله تشوف ملامحه ما تعرفوش مابقاش اكيد..... انك ايديك بعد السلام تلاقيها ايد أقرب ما ليك هو اللي كان بايديه اذيك صعب أن ضربه تموتك تجي من بعيد كلمة هتعمل خير هيرجع في الزمن ده كمين في ناس كتير لكن مفيش في الناس دي بني ادمين وخلاص عشان كل اللي كان مدي الأمان اتخان مبقاش في واحد فينا عارف يدي ضهره لمين ملهاش ضمان..... والناس لبعض دي موضه خلصت من زمان ماشيه السنين والكل فيها ملونين في القلب لون غير اللي فوق الوش بان جرحك منين..... غير من الحبايب واللي كانوا قريبين طلع اللي قال كان عنده حق ف يوم ماقال شكله اليومين دول مش يومين الطيبين كلمة هتعمل خير هيرجع في الزمن ده كمين في ناس كتير لكن مفيش في الناس دي بني ادمين وخلاص عشان كل اللي كان مدي الأمان اتخان مبقاش في واحد فينا عارف يدي ضهره لمين".