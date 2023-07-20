مرتضى منصور: "أطالب جمهور الزمالك المحترم بمساندة النادي"

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، لا علاقة له بمباراة سابقة أو حتى بانتقال لاعب معين لأي فريق.

مرتضى منصور: “يجب على جمهور الزمالك مساندة النادي”

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي مساء اليوم الخميس: "أسهل حاجه أن الجهاز الإداري يمشي ونقدم استقالتنا بالكامل من النادي، وجمهور الزمالك محترم وعليهم مساندة النادي في الفترة المقبلة".

وتابع مرتضى منصور: "أرحب بالنقد البناء بعيدًا عن التطاول والتجاوز على أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، ولا أحد يستطيع أن يتسبب في رحيل المجلس إلا الجمعية العمومية".

وعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الخميس في مقر النادي، والذي كان للحديث حول أمور مهمة عدة داخل النادي لكنها في المجمل لا تخص الفريق.

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