بسبب السجائر.. مشادات كلامية بين برلماني ورئيس شعبة الدخان

وقعت مشادات كلامية بين النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبين إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات بسبب أسعار السجائر.

البرلمان لم يعدل قانون السجائر

قال عمر خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة،: "البرلمان لم يعدل أى قوانين تخص السجائر إطلاقا ولم يأت إلى مجلس النواب أى تشريعات تتعلق بالسجائر".

ليرد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات،: "الغلاء يقع في يد الموازنة والتجار بالنسبة للسجائر، متابعا: "مواجهة جشع التجار سوف يخفض أسعار السجائر، وهذا هو الحل الأمثل، وتابع إمبابي “ يجب أن يتدخل البرلمان والحكومة لظبط الأسواق، منفعلا:” هو يعني البرلمان هيبقي سايبنا كده".

التجار السبب

وبدوره نوه ياسر عمر إلي أن ارتفاع أسعار السجائر في الفترة الأخيرة سببها جشع التجار واستغلالهم للأزمات لرفع الأسعار، مردفا: "رفع أسعار الشركات التي تبيع السجائر المستوردة بسبب الأزمات العالمية ورفع المواد الخام، ولكن الشركات المستوردة قليلة".

وأكمل عمر: "ده جشع تجار لا دخل لنا فيه ونتمني ضبط الأسواق وهناك قوانين نرجأها حتي لا نثقل علي المواطنين".