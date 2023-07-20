مرتضى منصور يوجه رسالة لمنتقديه

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا توجد عمولة وسمسرة في النادي وهذا الأمر كان يحدث في وقت سابق وليس في عهد المجلس الحالي.

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مرتضى منصور يرد على المنتقدين

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي :" من يريد أن ينتقدني يأتي ويسألني وسأرد عليه، وأرفض حملات اللجان ضد مجلس إدارة نادي الزمالك ".

وتابع مرتضى منصور قائلا :" هناك من يحاربنا كي يتسبب في إلحاق الضرر بالنادي، ونحن مجلس محترم ولن نرحل إلا بقرار الجمعية العمومية للزمالك".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

من المقرر أن يخوض نادي الزمالك مواجهة أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من شهر يوليو الجاري، ضمن مواجهات البطولة العربية للأندية.

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