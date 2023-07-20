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د. وجدي زين الدين: "العلمين رئة ترفيهية جديدة تحقق استراتيجية جذب ملايين السياح" أسعار القمح تقفز 8.2% في الأسواق العالمية
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسعار القمح تقفز 8.2% في الأسواق العالمية

القمح
القمح

قفزت أسعار القمح في الأسواق بنحو  8.2% ، بفعل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الانسحاب من اتفاقية واردات الحبوب، فضلا عن إعلان روسيا أنه ستتعامل مع السفن المتجة إلى اوكرانيا كأهداف عسكرية.

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التموين: "انخفاض أسعار القمح والأرز واللحوم قبل عيد الأضحى"

أسعار القمح عالميا

وشهدت اسعار القمح ، في البورصة الأوروبية ، خلال تعاملات اليوم الخميس ، بنحو 8.2% ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو .

وارتفعت أسعار حبوب الذرة بنسبة 5.4% ، فيما قفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5% ، لتمثل أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ الحرب الروسية الأوكرانية .

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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الجريدة الورقية