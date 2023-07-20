أسعار القمح تقفز 8.2% في الأسواق العالمية

قفزت أسعار القمح في الأسواق بنحو 8.2% ، بفعل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الانسحاب من اتفاقية واردات الحبوب، فضلا عن إعلان روسيا أنه ستتعامل مع السفن المتجة إلى اوكرانيا كأهداف عسكرية.

أسعار القمح عالميا

وشهدت اسعار القمح ، في البورصة الأوروبية ، خلال تعاملات اليوم الخميس ، بنحو 8.2% ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو .

وارتفعت أسعار حبوب الذرة بنسبة 5.4% ، فيما قفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5% ، لتمثل أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ الحرب الروسية الأوكرانية .

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.