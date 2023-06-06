ثبات أسعار القمح خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية المحلية ولدى التاجر، واستقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 12,550 جنيهًا للطن، وذلك عقب تسجيل انخفاض ما بين 50 إلى 250 جنيهًا للطن، بالنسبة لمعظم أنواع القمح، خلال تعاملات أمس.

وفي هذا السياق، تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح، في مستهل التعاملات، لدى التاجر، إذ تهتم الأسرة المصرية بأسعار المواد الغذائية لا سيما القمح، الذي يُعد مصدرًا أساسيًا للغذاء داخل المنزل، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار القمح اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 12550 جنيهًا للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

ثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12450 جنيهًا للطن.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

ظل سعر طن القمح الروسي عند 10600 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

سجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، 12350 جنيهًا للطن.

سعر القمح للمستهلك

سجل سعر كيلو القمح اليوم الثلاثاء 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ ارتفع عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 16.5 سنت، ليسجل 640.5 سنت للبوشل.

وقفز عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 16.5 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 652.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام نحو 3 ملايين طن منذ انطلاق موسم التوريد، وذلك من خلال 420 موقع تجميع على مستوى الجمهورية.

أصناف القمح والكوكيز

- القمح الأحمر الشتوي الطري والذي يعد الأفضل لصناعة الكوكيز، والمعجنات، والبسكويت.

- القمح الأحمر الربيعي القاسي والذي يستخدم في صناعة العديد من المخبوزات.

- القمح الأبيض الطري والذي يستخدم في صناعة الخبز بدول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

- القمح الطري: من أكثرِ أنواع القمح زراعة في دول العالم، ويطلق عليه اسم قمح الخبز إلا أنه لا يحبب صنع الخبز منه، ويمكن استخدامه لصنع الحلويات، والمعجنات وغيرها.

- القمح الصلب: يطلق علية قمح «ديورم» والذي يعد أفضل الأنواع لصناعات المكرونة بمختلف أنواعها.

- القمح الأبيض القاسي والذي يستخدم في بعض دول آسيا لصناعة «النودلز» والخبز.

أصناف القمح المنزرع في مصر

القمح الأبيض القاسي، والقمح الطري، والقمح الصلب، والتي يتم زراعتها في حقول الوجه القبلي، وكذلك في محافظات الوجه البحري.