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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المرقبة في الدوري

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره بيراميدز في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ، في لقاء مؤجل من الجولة 32 للدوري الممتاز.
 

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موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة


وتسلم الأهلي أمس الأربعاء درع الدوري العام، عقب مواجهة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب القاهرة الدولي.
وحقق الأحمر لقب الدوري العام للمرة 43 في تاريخه عند النقطة 75 مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدفين.
ومن المقرر أن يختتم الأحمر مواجهاته بالدوري أمام المصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل الأخير المقرر إقامته مساء يوم 26 من الشهر الجاري.

تواجد الخطيب ..

 وتواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، خلال مراسم التتويج بالأمس وتسليم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم باقات من الورود، ودرع الدوري الممتاز رسميًا، في الاحتفالية التي جرت مساء الأمس على ‏استاد القاهرة، عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام حرس الحدود المؤجلة من  منافسات الجولة الـ33 للمسابقة.‏
وحضر الخطيب على منصة التتويج خلال تسلم محمد الشناوي حارس الأحمر وكابتن الفريق درع ‏الدوري، والذي يحمل رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي، وهو الظهور الأخير لدرع الدوري بمظهره القديم، قبل أن يتم استبداله بدرع آخر يحمل تصميمًا جديدًا.

 وتعادل الأهلي وحرس الحدود 1-1، في المباراة التي أقيمت بالأمس ، وبهذه النتيجة ارتفع ‏رصيد الأحمر للنقطة 82، بينما ارتفع رصيد الحرس للنقطة 25.‏

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