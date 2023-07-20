موريتانيا تُدين الاعتداء على كتاب الله في السويد

أدانت "الحكومة الموريتانية"، بشدة، إقدام مُتطرف سويدي على الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف "كتاب الله" بالحرق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، استنكرت الحكومة الموريتانية في بيان نشرته الخارجية مساء اليوم سماح السُلطات السويدية بتكرار مثل هذا الفعل الشنيع.

وأكد البيان أن سماح السُلطات السويدية بتكرار هذا الفعل الشنيع، يُمثل استفزازًا غير مقبول لمشاعر كُل المُسلمين ويتنافى مع قيم الحوار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات:

ودعت موريتانيا، المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد التيارات المُتطرفة الهدامة التي تُهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات.

من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق سفارة السويد في بغداد، ودعت لإطلاق تحقيق عاجل في الحادث.

وقالت الخارجية في بيانها إن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

وأضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر اليوم الخميس خلال تظاهرة نظمها عدد من المحتجين، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.

كما أضرمت مجموعة من المحتجين النار في السفارة السويدية ببغداد فجر الخميس، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة النيران من مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد أقل من ساعة على اقتحامها.

واقتحم المئات من المحتجين السفارة السويدية احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي وقت سابق، أعلن المُتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، حصوله مُجددًا على إذن من الشرطة بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي خلال تجمع محدود أمام السفارة العراقية في ستوكهولم يوم الخميس.