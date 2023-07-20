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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا تعزيز التعاون بين البلدين

وزراء إيطاليا ..
وزراء إيطاليا .. السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن ميلوني أشادت بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس السيسى، ومؤكدة الحرص على تعزيز التواصل البناء معه لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات. 

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تعزيز العلاقات

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لرئيسة وزراء إيطاليا، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

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