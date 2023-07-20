إشادة وسائل الإعلام الإيطالية بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك زكي

أشادت جميع وسائل الإعلام الايطالية بما أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، بالعفو عن باتريك زكي ،وذلك بعد ساعات قليلة من الحكم الصادم الذي حكم على الباحث بالسجن ثلاث سنوات.

ويجري العمل الآن على رفع حظر السفر ليعود باتريك زكي طليقًا بفضل مرسوم عفا فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الباحث

وقد توجه والدته وعمه إلى مركز شرطة المنصورة الجديدة في انتظار الإفراج عنه

ولقد حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر بالسجن ثلاث سنوات على الباحث الحقوقي باتريك زكي، بتهمة "نشر أنباء كاذبة"، على خلفية نشره مقالا يندد بالتمييز بحق المسيحيين الأقباط في مصر، وفق منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي ينتمي إليها.

وقد حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة، شمال القاهرة، على زكي بالسجن ثلاث سنوات وأوقف على الفور ونُقل إلى السجن، علما أن زكي قضى مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في ديسمبر 2021. وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر.

وهنا يأتى دور القيادة السياسية الحكيمة ذات النظرة المستقبلية، فقد أثبتت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها دولة قانون وذات سيادة فقد أخذ القانون مجراه وتم الحكم عليه بثلاثة سنوات بالأمس قضى منهم عشرين شهر وباقى سنة وشهرين وهذا يظهر الجانب السياسي للقيادة وهو العفو الرئاسي وهو من صلاحيات الرئيس وتم بالفعل وتم الإفراج عنه.



وبهذا تثبت مصر للعالم أجمع أنها دولة قانون وذات سيادة ولاتقبل التدخل فى شئونها الداخلية وفى نفس الوقت أنها دولة التسامح وتمد يد السلام للجميع وهذا ماثبته من الحوار الوطنى من التوصيات.