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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عالم أزهرى: نعيش العصر الذهبي للدعوة فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

الشيخ هاني تمام
الشيخ هاني تمام

 قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن مجال الدعوة يشهد طفرة علمية وأخلاقية عالية لم نرها طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك انتشارًا واسعًا للمجالس الفقهية والعلمية ورعاية مصالح الناس.

 وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، اليوم الخميس، أن التلاحم والتواصل مع الناس يكون طوال اليوم وهذا يؤكد أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو العصر الذهبي للدعوة لأننا لم نر الطفرة الدعوية التي نشهدها في وقت سابق وهذه فرصة لاستعادة الدور الريادي للإمام والمشايخ والمساجد. 

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خالد الجندى يشيد بحصول مسجدي الحسين والصحابة على شهادة ضمان الجودة.. فيديو

ونوه إلى أنه قبل ذلك كنا نشتكي من الفراغ العلمي وترك العلماء الساحة للآخرين الذين ملأوا عقول الناس بالأفكار الإرهابية والمتطرفة وأحدثوا فتنًا، واليوم نحن أمام مسئولين يهيئون الأجواء لنشر العلم والاجتهاد.

 

شهادة الجودة في الدعوة

وفي سياق متصل، أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحصول مسجدي الإمام الحسين، والصحابة بشرم الشيخ، على شهادة "الجودة والاعتماد في المجال الدعوة"، قائلا: "وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يقوم بمجهود كبير".

 وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن مسجد الصحابة لا مثيل له في العالم، مؤكدًا أن الأجانب يحضرون لرؤيته والتقاط صورا فيه؛ لأنهم لم يتخيلوا وجود هذا الجمال بمصر.

 وأشار إلى أن مسجد الصحابة من أفضل المساجد بعد الحرمين، والأداء الدعوي فيه يأخذ شهادة الجودة من الدرجة الأولى، وذلك لأن المجال الدعوي قائم فيه بشكل قوي.

 وأكد أن شهادتي الجودة تم منحهما من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات للتأكد من قيام المسجدين بنفس أدائهما الدعوي.

 

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