جمال عبدالناصر وثورة 23 يوليو على طاولة مناقشات "ثقافة المنيا"

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، تنظيم قصر ثقافة المنيا، محاضرة تثقيفية بعنوان "جمال عبدالناصر وثورة 23 يوليو"، والذي شارك بها لفيف من المثقفين من الجنسين.

وحاضرها مصطفى الحسينى، مدير مركز إعلام محافظة المنيا سابقًا، وتحدث فيها عن حقبة الملكية والأسلحة الفاسدة مع العدو الغاصب، والتى كانت سببًا فى انطلاق شرارة ثورة 23 يوليو وانتفاضة الجيش للدفاع عن الوطن ضد الخونة، وتكون لذلك حركة الضباط الأحرار المصريين واللذين كانوا من الشباب المتحمس، وعلى رأسهم الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، وتحدث المحاضر خلال المحاضرة التثقيفية، عن ميعاد الصفر للثورة، والتى غيرت النظام الملكى الاستبدادي إلى الحكم الديموقراطي، وتم اختيار اللواء محمد نجيب، قائدًا للثورة، وذلك بحكم رتبته العسكرية وهى اللواء وتم تغيره لتنفيذ أفكار الشباب المتقدة، والتى تواكب هذا الوقت والتحديات الكبيرة.

لذا أجمع الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة على اختيار الزعيم جمال عبدالناصر، رئيسًا لمصر، والذى قام بتأميم قناة السويس بعد رفض البنك الدولى لدعم بناء السد العالي، ثم تبعها إنشاء المصانع، ومنح الأرض بواقع 3 أفندة للمعدمين من أبناء شعبنا الآبى، ونزع الملكية من الإقطاعيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع، ثم تفرغ لدعم كل حركات التحرر بمختلف دول العالم، وتحرير أرضنا المغتصبة ومساعدة الأشقاء العرب والأفارقة.