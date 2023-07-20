طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة أمريكا وفيتنام بمونديال السيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تكليف طاقم تحكيم مغربي، لإدارة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أمام فيتنام، والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 المقامة بدولتي أستراليا ونيوزيلندا.

وقال الفيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر مساء اليوم الخميس، أن الطاقم المغربي المقرر له إدارة اللقاء يتكون من بشرى كربوبي حكمة للساحة رفقة فتيحة جيرمومي وسكينة حامدي، إلى جوار الحكمة الرابعة الكرواتية إيفانا مارتينسيك.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات منافسات كأس العالم للأندية woman world cup 2023 خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بتواجد 32 منتخب.

وتأتي مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 على النحو التالي :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وافتتحت منافسات مونديال العالم للسيدات بمباراة نيوزيلندا والنرويج والتي أقيمت في ملعب "إيدن بارك" بأوكلاند الذي يتسع إلى قرابة خمسين ألف متفرج وانتهت بتفوق الأول بهدف من دون رد، كما انتهى اللقاء الثاني الذي أقيم بين أستراليا وأيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني ، بتفوق أصحاب الأرض أستراليا بهدف نظيف من ركلة جزاء.