حقيقة خطاب الفيفا بمشاركة أليو ديانج في مباراة القمة

كشف أحمد حسام ميدو الإعلامي الرياضي حقيقة الأنباء التي ترددت حول وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية النجم المالي أليو ديانج بالمشاركة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم.

وتتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل مشاهدة مباراة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في القمة 126 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري، حيث تحمل المواجهة الكثير من الأهمية لكلا الفريقين رغم حسم الأهلي للقب بطولة الدوري للموسم الجاري.

وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لم يصل إلى اتحاد الكرة حتى الآن أي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تسديد ديانج الغرامة الموقعة عليه لوكيله".

وأضاف: "حتى الان اللاعب لا يحق له المشاركة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين بصوت المعلقين مدحت شلبي وحاتم بطيشة، وعبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.