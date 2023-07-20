النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني

اكدت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية ان المدير الرياضي لنادي النصر السعودي جوران فوسفيتش اجتمع مساء امس (الأربعاء ) في العاصمة البرتغالية لشبونة مع وكلاء النجم السنغالي ساديو ماني لانهاء صفقة انقال نجم السنغال الى صفوف نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقالت ذي اتلتيك إن ممثلين لشركة ( ذي رووف ) المسئولة عن ساديو ماني اجتمعوا مع جوران فوسفيتش وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالصفقثة في انتظار انهاء كل الامور بشكل نهائي مع مسئولي بايرن ميونخ الالماني الذي يلعب له مانية .

يذكر أن ساديو ماني انضم الموسم الماضي الى نادي بايرن ميونخ لكنه واجه ظروفا سيئة للغاية داخل القاعة البافارية انتهت بوقفه عن اللعب مع النادي الالماني بعد مشادة مع زميله لروي سادنى.