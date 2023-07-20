أسباب انقطاع الكهرباء في مصر

تشهد العديد من المناطق في مختلف محافظات الجمهورية، انقطاعًا للتيار من وقتٍ لآخر، يأتي ذلك في وقتٍ يتساءل فيه المواطنون عن أسباب انقطاع الكهرباء حيث إن ذلك يتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو ما يتطلب تشغيل التكييفات والمراوح بغية التغلب على الحرارة.

تخفيف أحمال الكهرباء

ومنذ عدم استقرار التيار الكهربائي، ويكثف المواطنون البحث عن الكهرباء، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الإعلان عن بدء تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بغية استعادة الشبكة ضغوطها من الغاز، حيث يستمر ذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل.

انقطاع الكهرباء

واشتكى الكثير من المواطنين، في مصر من انقطاع الكهرباء في العديد من المحافظات، والتي تتخطى الـ ساعتين حسب اختلاف المكان من منطقة لأخرى، خاصة وأن الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وفي سياق متصل سيكون الطقس اليوم الخميس 20 يوليو 2023 مائلًا للحرارة رطب صباحًا على الأنحاء كافة، مع وجود شبورة مائية على عدد من المناطق، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة

ويشهد الطقس استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 37، الصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 39، الصغرى 25.

العريش: العظمى 34، الصغرى 24.

شرم الشيخ: العظمى 40، الصغرى 29.

الفيوم: العظمى 38، الصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 29.

وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 25.

بنها: العظمى 37، الصغرى 25.

المنصورة: العظمى 37، الصغرى 25.

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29.