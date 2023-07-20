الحرب بين واشنطن وبكين.. وزيرة أمريكية تكشف التفاصيل

قالت وزيرة الجيش الأمريكية، "كريستين وورموث"، إن "الحرب مع الصين ليست أمرًا يُمكن تفاديه أو استبعاده، لكننا نعمل على ردعه"، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس.

وتحدثت وورموث في منتدى أسبين للأمن بولاية كولورادو الأميركية، مُشيرة إلى إن الولايات المتحدة تُعزز قدراتها الصاروخية الدفاعية لـ"ردع أي اعتداء قادم من الصين".

وتابعت الوزيرة: "سنضع قريبا في ولاية واشنطن صواريخ خارقة للصوت، قادرة على ضرب أهداف على بعد آلاف الأميال".

ومن جهة أخرى، قالت وورموث إن واشنطن تبذل كل جهودها لاسترجاع الجندي الأميركي المعتقل في كوريا الشمالية سريعا.

والخميس قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية سونغ كيم، إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأمريكي الذي عبر إلى كوريا الشمالية.

وأضاف المبعوث أن بلاده تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي ترافيس كينغ، وإنها تجري اتصالات "لضمان سلامته وعودته".

ظاهرة الاحتباس الحراري:

من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس الصيني لمبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، الأربعاء، إن الصين مستعدة للعمل مع واشنطن للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري طالما أن الأخيرة تلبي مطالبها السياسية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن نائب الرئيس هان تشنغ قوله لكيري إن مواجهة تغير المناخ جانب مهم من جوانب التعاون الصيني الأميركي، ولكن التعاون من المفترض أن يقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف: يجب المضي قدما على أساس مشاركة الولايات المتحدة الكاملة في القضايا الأساسية التي تهم الطرفين، وتبادل الأفكار.

وأفاد كيري لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الزيارة التي أجراها هذا الأسبوع، أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة باستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما يعمل الجانبان على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى.

وتراجعت العلاقات بين البلدين لمستوى قياسي منخفض في ظل خلافات على التعريفات الجمركية، والقيود على الوصول للتكنولوجيا، وملف حقوق الإنسان، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وتهديدات بكين لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وعلقت الصين تعاونها مع إدارة بايدن في أغسطس الماضي، في عدد من مجالات التعاون من بينها التغير المناخي، وذلك في تعبير عن الغضب في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتعتبر الصين الجزيرة جُزءًا أصيلاً من أراضيها، وهي عازمة على اخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، وهذا يُهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع كبير في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي.