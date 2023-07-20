سقالة الموت.. مصرع عاملين بعد سقوطهما من علو بالإسكندرية

اللقمة الحلال.. شعار رفعه عاملان بالإسكندرية، بعد أن خرج من منزلهما متحديان، الحر وصعوبة العمل في مجال المعمار، لم يباليا بأن عملهما في هذا اليوم سيكون على سقالة، بأحد المباني المرتفعة.

صوت الموت

صعدا الرجلين على السقالة، وبدأ في عملهما، وما هي إلا دقائق، وكانت النهاية، تقترب بعدما ارتفع صوت انهيار السقالة، ليسقطا أرضًا ويلفظان أنفاسهما الأخيرة.

مصرع عاملين بالإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط سقالة يستقلها عدد من العمال، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وكشفت التحريات مصرع عاملين من العمال سقطوا من أعلي سقالة، انهارت بهم أثناء إنهاء أعمال واجهة أحد العقارات في منطقة الجمرك ونقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.