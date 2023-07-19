مصرع شخصين واصابة ٦ آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية - السويس

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ٦ آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق فايد.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد انقلاب ميكروباص رقم 3247 ط ص ل، بفايد أمام كشري الزعيم، نقلوا لمستشفى فايد.

وأصيب كلا من حسن إبراهيم حسن، ٣٧ سنة، مقيم بفايد، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، ياسمين محمد عبدالصبور، ٢٧ سنة، فايد كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد جمعه السيد، ٣٦ سنة، فايد، مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم،

مريم محمد محمود ٢٤ سنة، فايد جرح قطعي ٣سم بالجبهة و اشتباه كسر بالساق اليمني، عبدالله جودة عطية، ٤٦ سنة، قمة فايد، كدمات بالجسم، سالمة احمد حسن ٢٣سنه السكن قمة فايد، كدمات بالجس.

وكشفت المصادر أن المتوفين هم صفية محمود السيد، ٢٢ سنة، الغردقة، هاجر عصام عبدالرحمن، ٣٠ سنة، السكن، بلبيس الشرقية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.