فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الخضراء بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال تكنولوجية متخصصة في إيجاد الحلول للتحديات المناخية والتكنولوجيا الخضراء.

"رواق" بفرع جامعة الأزهر بأسيوط وهى إحدى سلسلة الحاضنات التكنولوجية "رواق" بجامعة الأزهر بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بداية من اليوم وحتى 5 أغسطس 2023 م.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن هذه الجهود تعد ثمرة التعاون بين جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

مشيرًا إلى أن حاضنة رواق أسيوط هى الحاضنة الأولى من نوعها والتي تاتي تطبيقًا للتوصيات التى أعلنها مؤتمر التغيرات المناخية COP 27، والذي استضافته مصر مؤخرًا ونتاجًا للتعاون المثمر بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة.

وجود الحاضنة بجامعة الأزهر يعكس حرص الجامعة على تقديم الدعم والخدمات:

الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والمشرف على الحاضنة، قال إن وجود الحاضنة بفرع جامعة الأزهر بأسيوط يعكس حرص الجامعة على تقديم الدعم والخدمات لجميع الراغبين في صعيد مصر، إذ سيتم فتح باب التقدم لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة للالتحاق بحاضنة الأعمال التكنولوجية رواق في دورة الاحتضان الأولى والمتخصصة في دعم الأفكار والابتكارات والشركات الناشئة لتقديم الحلول للتحديات المناخية في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.

الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا، ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، أشار إلى أن حاضنة رواق بأسيوط هى الأولى من نوعها في الجامعات المصرية المعنية بالتحديات المناخية والتكنولوجيا الخضراء وهى تقدم أفضل برنامج احتضان يشمل دعم مالي مقدم من أكاديمية البحث العلمي يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه لكل فكرة أو شركة يتم احتضانها وهو أعلى دعم يوجد بالحاضنات في مصر لدعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين فى تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى شركات ناشئة تقدم الحلول التكنولوجية القابلة للتطبيق ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعانى منها المجتمع في مجال التغيرات المناخية.

والتقديم لجميع رواد الأعمال و الشركات الناشئة التى لم يمض على تأسيسها أكثر من عامين من خلال الرابط الآتى:

https://forms.gle/dHqAdyZKUWscAwUr9