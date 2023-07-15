السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يُنافس يوفنتوس علي ضم جوهرة إيطاليا

نيكولو زانيولو
نيكولو زانيولو

يبحث مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في مواصلة التدعيمات القوية في الفترة الحالية  بضم صفقات أجنبية مميزة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2023/2024 من دوري روشن للمحترفين.

 

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وتسعي إدارة نادي الهلال السعودي في الفترة الحالية للتعاقد مع الجناح الأيمن، نيكولو زانيولو صاحب الـ 24 عامًا، و لاعب جالتا سراي الحالي وفريق روما الإيطالي السابق.

 

وانتقل زانيولو من صفوف روما الإيطالي في الإنتقالات الشتوية الماضية إلى النادي في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليون يورو، حيث يقدم اللاعب مستويات رائعة رغم صغر سنه ليلقب بـ "جوهرة إيطاليا" المنتظرة.

ولكن يمتد عقد زانيولو مع جلطة سراي حتى صيف 2027، ولكنه خطف الأنظار في فريقه الجديد ليصبح محط أنظار العديد من الأندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي.

 

وتمكن زانيولو من تسجيل 5 أهداف في أول 10 مباريات له في الدوري التركي، ليدخل فريقي الهلال السعودي ويوفنتوس بمراقبة اللاعب بحثًا عن ضمه.

 

 

يُذكر أن نادي الهلال قد أعلن تعاقده رسميا مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، بالإضافة للصربي سافيتش من لاتسيو الإيطالي.

 

 

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