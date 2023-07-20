مايك بينس يُعرب عن ثقته بإمكانية فوزه في الانتخابات الأمريكية

أعرب المُرشح الرئاسي الأمريكي، "مايك بينس"، مساء اليوم الخميس، عن ثقته بإمكانية فوزه في الانتخابات المُقبلة، وذلك رغم التقارير التي تتحدث عن أن حملته الانتخابية تُعاني عجزًا ماليًا.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، أعرب بينس عن ثقته بأنه "لدينا الموارد اللازمة لنقل قضيتنا ليس فقط في نيو هامبشاير، ولكن في أيوا وكل ولاية في جميع أنحاء هذا البلد".

وحسب التقارير، تمكن بينس من جمع 1.2 مليون دولار من تاريخ إطلاق حملته في 7 يونيو حتى نهاية الشهر، والذي صادف نهاية الربع الثاني من نهاية جمع التبرعات من أبريل إلى يونيو من عام 2023.

اللجان السياسية:

وقالت مجموعة ملتزمون اتجاه أمريكا”، وهي إحدى اللجان السياسية للإنفاق المستقل (Super PAC)، والتي تتلقى مساهمات غير محدودة من الأفراد والشركات والنقابات العمالية وغيرها بغرض تمويل النفقات المستقلة والأنشطة السياسية المستقلة، إنها جمعت 2.7 مليون دولار من أجل حملة بينس.

وعلق بينس قائلاً: لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا لحقيقة أنه بين لجنة حملتنا والأشخاص في Super PAC، تمكنا من جمع 4 ملايين دولار في حوالي ثلاثة أسابيع”، مضيفا: بالنسبة لرجل من بلدة صغير من جنوب إنديانا، هذا مبلغ كبير من المال. وما زلنا نرى هذا الدعم يتزايد.

وأكد "أننا على ثقة تامة من أننا سنلبي المعايير. نحن نعمل على مدار الساعة للوصول إلى 40 ألف مانح فردي"، مُعربًا عن ثقته من أنه سيصل أيضا إلى عتبة المانحين قبل المناظرة الأولى للحزب في أغسطس.

إلا أن التبرعات لحملة بينس، لا تزال تتخلف عن العديد من منافسيه في ترشيح الحزب الجمهوري، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.