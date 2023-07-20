عاجل
إسرائيل تشتعل.. جنود الاحتياط يُهددون مُجددًا برفض الخدمة التطوعية الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة.. “نينو” يحول الكوكب لفرن (فيديو) نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد الإعلان الرسمي وخطوات الاستعلام محصول القصب في خطر.. مزارعو الأقصر يستغيثون بالري
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حضور جماهيري مميز في ثاني مواجهات مونديال السيدات woman world cup 2023

ملعب أستراليا
ملعب أستراليا

حقق المنتخب الأسترالي الفوز بهدف من دون رد على نظيره إيرلندا ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس ، لحساب مرحلة دور المجموعات من منافسات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 والتي انطلقت اليوم.
 

txt

فيفا يبرز الحضور القياسي في افتتاح كأس العالم للسيدات

جاء الهدف في الدقيقة 52 عبر اللاعبة ستيفاني من ركلة جزاء ، وأقيم اللقاء على ملعب أستراليا الدولي لحساب منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وشهدت المباراة الثانية من البطولة  والتي جمعت بين أستراليا وأيرلندا، في العاصمة الأسترالية سيدني ضمن المجموعة الثانية حضور جماهيري قياسي  قدر بـ 75 ألف مشجع الأمر الذي يشير إلى وجود اهتمام عالمي بمنافسات السيدات العالمية.
نظام البطولة ..

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023  كل 4 أعوام ويشارك بها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم عقب تأهلهم في التصفيات المؤهلة.
كما يشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بعد قرار زيادة ثمانية منتخبات عن نسخة كأس العالم الماضية والتي أقيمت فعالياتها في دولة  فرنسا عام 2019، وضمت 24 منتخبًا.

وتتكون مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023 woman world cup 2023 من منتخبات ..

المجموعة الأولى تضم: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية تضم: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.
المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

مواد متعلقة

فيفا يبرز الحضور القياسي في افتتاح كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات.. أستراليا تضرب أيرلندا بهدف نظيف

كأس العالم للسيدات.. أستراليا تتعادل سلبيًا مع أيرلندا في الشوط الأول

كأس العالم للسيدات... هدف منتخب نيوزيلاند في شباك النرويج "فيديو"
الجريدة الورقية