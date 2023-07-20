فريق الطب العلاجي يتفقد مستشفيات نجع حمادي

وجه الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الخميس، فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بتفقد مستشفيات نجع حمادي العام ومستشفى حميات نجع حمادي.

وأوضح تواضروس أن الفريق بقيادة الدكتور محمد العديسي، مدير إدارة الكلى الصناعي، ونبيل فوزي، مسؤول التفتيش المالي والإداري بالمديرية، قد استهلوا جولتهم بتفقد الاستقبال وتواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر رصيد من أدوية الطوارئ والأمصال ومدى تردد المرضى على المستشفى.

وبالمرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى للاطمئنان على سير العملية الطبية والخدمات التي يتلاقها المواطنين بالمستشفى وتواجد الفريق المعاون من الأشعة والتحاليل وبنك الدم والتزام جميع الفرق الطبية بحسن التعامل مع المرضى.

وأضاف الدكتور راجي أن جولة الفريق امتدت لتفقد مستشفى فرشوط المركزي، وذلك لتفقد العناية المركزة وتواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمرضى بالمستشفى.