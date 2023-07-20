أكد توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، أن هناك مخاوف أمريكية من التفوق الصيني في عالم الفضاء، قائلا: نتمنى أن يكون التنافس الصيني الأمريكي في عالم الفضاء شيئا جيدًا لجميع الأطراف وفي مصلحة شعوب العالم.

مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي

وأشار حرب، إلى أنه في فترة الحرب الباردة كان هناك تنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي انضمت روسيا إلى التحالف مع الدول الغربية في الفضاء.



وأضاف أنه حتى هذا اليوم رغم الأزمة في أوكرانيا، فإن هناك أمريكيين وروس على المركبة ذاتها في الفضاء، وهذا الأمر يعطي طمأنينة للمجتمعات الدولية، أما فيما يخص التنافس بين الصين والولايات المتحدة، فإن الصين تنفق سنويا نحو 13 مليار دولار، بينما تنفق الولايات المتحدة 50 مليار دولار، وهو ما يعبر عن تفاوت كبير بين الجانبين.



وتابع أن الصين تحتاج نحو 22 أو 23 سنة حتى تصل إلى المكانة الأمريكية في الفضاء، لأن بالولايات المتحدة توجد شركات خاصة تقوم بأعمال إرسال الأقمار الصناعية للفضاء، وهنالك 4 شركات أمريكية بخلاف وكالة ناسا تقوم بنفس الأعمال، أما الصين فلا تمتلك هذه القدرات للتنافس مع الشركات الأمريكية الخاصة.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»



https://www.youtube.com/watch?v=Tuzf1n11WvA