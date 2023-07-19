إنفانتينو يعلق على كأس العالم للسيدات ويكشف الجديد

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" على كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي ستنطلق غدا" الخميس" بأستراليا ونيوزيلندا.

وقال إن كرة القدم للسيدات شهدت نموًا مذهلًا على مدى السنوات العشر الماضية معبرًا عن ثقته في أن كأس العالم سترد على المشككين في جدوى منافسات السيدات.

وقال إنفانتينو: كثير من الناس الذين يعتقدون أن كرة القدم النسائية ما زالت ضعيفة أو أنها ليست مسلية جدا أو أنها نسخة سيئة من كرة القدم للرجال أو بعض الأشياء من هذا القبيل، سيشهدون بأنها منافسات رائعة إذا شاهدوا المباريات لأول مرة، لقد تطورت منافسات السيدات بشكل لا يصدق في السنوات العشر الماضية والأفضل قادم لهذه الرياضة.

وتابع إنفانتينو: إذا كانت هناك رياضة واحدة يمكن أن تنافس فيها السيدات مسابقات الرجال فستكون كرة القدم، أعني أن السيدات يشكلن نحو 50 في المئة أو أكثر من سكان العالم .

وتقام النسخة التاسعة لكأس العالم للسيدات من 20 يوليو حتى 20 أغسطس.

وتوقع الـ "فيفا" أن يتابع نحو ملياري شخص البطولة المؤلفة من 64 مباراة وتستضيفها أستراليا ونيوزيلندا ومن المقرر أن تنطلق في أوكلاند غداً الخميس.