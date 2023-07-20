فوز فرح أبوعديلة بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا

أحرزت الأردنية فرح أبوعديلة، ابنة 26 عامًا، لقب ملكة جمال العرب في أمريكا، تنافست على اللقب مع 29 فتاة عربية.

ملكة جمال العرب

هجرت فرح أبوعديلة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، بعد حصولها على بكالوريوس اللغة الإنجليزية في جامعة أردنية.

وفازت فرح أبوعديلة، بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أيضًا، في مسابقة الجمال السنوية التي أقيمت في ولاية أريزونا الأمريكية، وهي مسابقة تأسست عام 2010.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

https://youtu.be/73jxGWKJeqg