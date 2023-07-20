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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طفل يهدد حياة المواطنين.. ضبط صغير يقود سيارة بالسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بمدينة السلام. 

 

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وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداولًا منشورًا على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكي" بإحدى الطرق بمدينة السلام بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 

وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ومالكها، وباستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته (عامل بجراج "قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثاني).

 

وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والاستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه.

 

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