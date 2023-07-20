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الخميس 20 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان في العاصمة كييف يستقبل الجاليات العربية

مكتب مفوض حقوق الإنسان
مكتب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني

استقبل ميكائيل سباسوف رئيس مجلس خبراء مكتب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، رؤساء وممثلي الجاليات العربية، بحضور الأستاذ على فاروق، رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا البيت المصري، والدكتور  أحمد محمد طواجن،  مستشار رئيس الجالية. 

 

حيث تم الترحيب بالضيوف وقدّم سباسوف تعريفاً بأهداف وبرامج المكتب واستعداده للتعاون مع ممثلي الجاليات العربية في أوكرانيا للدفاع عن حقوق الإنسان ومتابعة شؤون المواطنين والمقيمين والبحث عن المفقودين واستعادة الأسرى وضمان رفع المظلمة عن أي شخص يتعرّض لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

جاء ذلك ضمن برنامج مكتب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لتعزيز التواصل المباشر مع رؤساء وممثلي الجاليات والقوميات والأقليات.


وأشار آشوت رئيس مجلس القوميات الوطنية لدور المجلس في إبراز الثقافات ومساهمة أبناء القوميات في وحدة المجتمع وتماسكه وتعاونه في البرامج الثقافية والإنسانية، كما وجّه دعوة لممثلي الجاليات العربية لزيارة مقرّ مجلس القوميات الوطنية.


ثم بدأت مداخلات السادة المشاركين والذين شكروا الإدارة الحكومية اهتمامها واستقبالها وعرّفوا بجالياتهم وما يقوموا به من دور قبل وأثناء الحرب في حماية أوكرانيا والمساهمة في نهضتها ومساهمتهم في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن الوطن في عدّة مجالات .

 

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