رئيس قصور الثقافة يناقش مع قيادات الهيئة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

قدم الشكر لوزيرة الثقافة على ثقتها بتكليفه

عقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام والأقاليم الثقافية وعدد من مديري عموم الإدارات، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة بالهيئة على الصعيدين الفني والإداري.

البسيوني يشكر الوزيرة

وزيرة الثقافة

استهل "البسيوني" الاجتماع، بتوجيه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على ثقتها بتكليفه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعرب عن سعيه لتطوير العمل داخل الهيئة وتقديم مشروعات وبرامج تسير وفق خطة العمل بالوزارة والتكامل بين هيئاتها وقطاعاتها والتوجه العام للدولة لتحقيق العدالة الثقافية والتنمية المستدامة المستهدفة من البرامج المقدمة للجمهور في جميع المحافظات، مع استكمال العمل بالمشروعات القائمة والسعي لتطويرها، كما قدم "البسيوني" الشكر للفنان هشام عطوة على فترة عمله في رئاسة الهيئة والإنجازات التي تحققت خلالها، وأمنياته له بالتوفيق في منصبه الجديد.

مرحلة جديدة

وأكد "البسيوني" أن الهيئة ينتظرها مرحلة جديدة من العمل في ضوء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وما يشهده هذا الانتقال من طفرة في منظومة العمل لاستكمال برامج ورؤى الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الوسط الثقافي على موعد مع حدث كبير وهو افتتاح مسرح السامر التاريخي بكل ما يمثله هذا الصرح الإبداعي الكبير من قيمة ومعنى وتكريم رموزه على مدار تاريخه، معربا عن بالغ تقديره لمثقفي مصر ومبدعيها ومسرحييها، وعن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة الكثير من المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز أهداف العمل الثقافي بالهيئة.

وأشار إلى أن خطة الهيئة خلال الأشهر الثلاث وحتى سبتمبر المقبل تشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي نستهدف من خلالها تحقيق التأثير المرجو من البرامج الثقافية لأكبر عدد من أبناء مصر ومنها احتفالات 23 يوليو واحتفالات الصيف والمقرر لها أن تقام في محافظتين ساحليتين بكل من أقاليم شرق الدلتا وغرب الدلتا والقناة وسيناء، بخلاف إقامة الفعاليات والأنشطة الصيفية المقدمة للرواد بكافة مواقع الهيئة بمحافظات الجمهورية وفي المواقع الخارجية وأماكن التجمعات، بخلاف المبادرات والمشروعات الثقافية والفنية الكبرى ومنها أسابيع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأسابيع الثقافية بمشروع "أهل مصر" المقدم لأبناء المحافظات الحدودية، إضافة إلى فعاليات مدن وأحياء "الإسكان بديل العشوائيات"، وأسابيع برنامج "المواطنة" بقرى محافظة المنيا، وبرامج "القوافل الثقافية" للقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.

كما شهد الاجتماع بحث استعدادات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، ومناقشة بعض الأمور الإدارية التي من شأنها تسهيل تنفيذ الأنشطة وتذليل أي عقبات في سبيل ذلك، حيث أكد "البسيوني" أن المشروعات الثقافية التي ستقوم الهيئة بتنفيذها في الفترة المقبلة تحتاج تضافر كافة القيادات بالهيئة وأقاليمها لخروجها بالشكل الذي يليق بقصور الثقافة كمؤسسة هدفها بث أشعة الفكر والتنوير في ربوع مصر كافة، مؤكدا على المتابعة الدورية الميدانية للفعاليات التي تقدمها فروع ومواقع الهيئة للتأكيد على تقديم الخدمة الثقافية للمواطنين بأعلى درجات الجودة.