إرتفاع مصابى اختناق حمام سباحة الإسكندرية ل56 طفل

إرتفع عدد مصابى واقعة تسرب الكلور داخل حمام سباحة أحد الأندية بالإسكندرية 56 مصاباً معظمهم من الاطفال، اصيبوا بإختناق نتيجة أستنشاق الكلور .

وكشفت الدكتورة هبه عارف مسئول إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، خروج كافة الحالات المصابة وتماثلها للشفاء.

وأكدت رئيس الإدارة، إستقبال 56 حالة اختناق بسبب إستنشاق الكلور جري علاج معظمها في مكان الحادث ونقل عدد منهم إلى المستشفي الرئيسي الجامعي، ولم يتم ادخال أي طفل أو فرد العناية المركزة.

وكان مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باختناق عدد من الأطفال نتيجة استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة أحد الاندية بمنطقة سبورتنج بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدى جابر رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص اختناق عدد من الاشخاص معظمهم أطفال بإختناق نتيجة إستنشاق الكلور وعلى الفور جرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة ٦ سيارات إسعاف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة الجهات مباشرة التحقيق.