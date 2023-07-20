إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي ، وتم نقل المصابين إلي مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الغربي اتجاه اسيوط

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 10 اشخاص وجرى نقلهم إلي مستشفى اكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة عنصر إجرامي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة 7.5 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات فى منطقة المقطم.

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة، وتم رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(7,500,000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.