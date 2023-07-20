علا رامي تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

كشفت الفنانة علا رامي، تفاصيل تعرضها للخيانة على يد أحد أزواجها، وذلك بسبب تدخل إحدى السيدات والتي كانت تريد أن تكون في علاقة مع زوجها.

وقالت علا رامي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم”: أيوه اتخانت.. وواحدة كلمته وهو متجوزني وقالها أنا متجوز قالت لأ هاجي واعملك مشاكل ويعني ايه تتجوز وتسبني،انسحبت بكل هدوء ومش بدخل في معارك حسيت ان ده موقف مش حلو، ويعني ايه يسمحلها تيجي بيتي ".

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري

على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.