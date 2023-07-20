شباب الجامعات يتفقدون مشروعات "حياة كريمة" بالمنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، عن تنظيم زيارة ميدانية لوفد شباب الجامعات بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى 300 شاب وفتاة، والتعريف بحجم الإنجازات وأهم المشروعات التنموية والخدمية التى تستهدفها المبادرة بالمحافظة، رافقهم خلال الزيارة محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمل غنيم منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، واللواء خالد عوف مستشار المؤسسة للمتابعة الميدانية، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمنوفية، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وإسلام جبر منسق حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، وخالد جمال مسئول إدارة المتطوعين والفعاليات بالمؤسسة، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب واطلاعهم على الإنجازات والجهود التنموية المبذولة وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة على أرض الواقع ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتنفيذ خريطة مصر التنموية.

تهدف الزيارة إلى التعريف بإنجازات المبادرة الرئاسية والمناقشة والحوار مع الشباب حول المشروعات التنفيذية للمبادرة وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتحسين مستوى الحياة المعيشية لقاطني الريف كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

بدأت الزيارة بتفقد وفد شباب الجامعات عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية شما بأشمون ومنها (المجمع الخدمي، المركز الطبي، ومركز الشباب، ومدرستى سامح طاحون وشما الابتدائية) وذلك في إطار تعزيز قيم الولاء والانتماء وتوعية الشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، هذا وقام اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية بشرح تفصيلى للشباب عن مكونات كل مشروع على حدة والخدمات التي يقدمها، مشيدًّا بدعم وجهود محافظ المنوفية وتقديم الدعم اللازم للمبادرة الرئاسية والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات المستهدفة وتحقيق نسب إنجاز بالقطاعات المتنوعة كافة.

خلال الزيارة تم عقد لقاء موسع مع شباب الجامعات تضمن خلاله التعريف بالأهداف والمحاور الاستراتيجية للمشروع القومي للمبادرة الرئاسية، والذى يعد أكبر مشروع قومي اجتماعي ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة، وحجم الإنجازات التي يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بمحافظة المنوفية بمركزى أشمون والشهداء بواقع 81 قرية ريفية بجملة مشروعات 1606 مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

أعرب وفد شباب الجامعات عن سعادتهم بتلك الزيارة وما لمسوه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة بشتى القطاعات الحيوية المهمة والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة غيرت شكل الحياة في الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.