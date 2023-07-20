حفل محمد عبده في جولة المملكة 2023..غدًا

يلتقي فنان العرب محمد عبده جمهوره، غدًا، في حفله الغنائي الجديد في السعودية، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، التي تجوب أنحاءها مع نجوم الوطن العربي.

تفاصيل حفل محمد عبده في جولة المملكة 2023

ومن المقرر أن يبدأ الدخول إلى الحفل في الـ 7 والنصف، على مسرح مركز الأمير مشعل بن عبد الله في مدينة نجران.

كان قد طرح محمد عبده حديثًا أغنية “كثير اشتقت”، والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها"كثير اشتقت .. كثير احتجت لوجودك كثير احتجت عدد ما تهت في بُعدك كثر ما خفت من بَعدك .. تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت كثير اشتقت ياآخر مابقى فيني .. من سنيني .. سألتك عن امل يقدر يجدد حلمي بعيني.. هواي اللي اعيشه انت و كل الدنيا عندي انت و انا ما بين انت و انت اموت بشوق و احيابك ونعم تخنقي أنفاسي .. اذا فكرت ف غيابك ولأني كثير لك مشتاق .. حضنته وردك الذابل على بابك . وكثير اشتقت"

فعاليات جولة المملكة 2023:

يأتي دليل فعاليات جولة المملكة 2023، التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة “مايو - سبتمبر” هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبو بكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023:

تضم جولة المملكة 2023 عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

تتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.