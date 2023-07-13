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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد عبده في أمسية صيفية بالسعودية غدًا

محمد عبده
محمد عبده

يحيي فنان العرب محمد عبده، حفلًا غنائيًا في السعودية، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، التي تجوب أنحاءها مع أبرز نجوم الغناء العربي.

موعد حفل محمد عبده في جولة المملكة 2023

ومن المقرر ان يقام الحفل غدًا الجمعة في مدينة القصيم داخل الصالة الرياضية في جامعة القصيم.

 

 

 

 

فعاليات جولة المملكة 2023

ويتضمن دليل فعاليات جولة المملكة 2023  التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة “مايو - سبتمبر” هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

وتضم جولة المملكة 2023 عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد

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