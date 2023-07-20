السباحة في ترعة كاسل وسيلة الأطفال للهروب من حرارة الجو بكوم امبو

نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، يلجأ أطفال كوم امبو بأسوان للسباحة في ترعة كاسل، للهروب من حرارة الجو، رغم أن هذا الأمر يعرض حياتهم للخطر، وتكرار حوادث الغرق في تلك المنطقة، إلا أنها الوسيلة الوحيدة للأطفال لمواجهة الطقس شديد الحرارة.

تقع ترعة كاسل ترعة "كاسل" في الجزء الشرقي لمركز كوم امبو، وتعرف بعملها الشديد الذي يشكل خطورة على حياة الاطفال، لكنها باتت أهم الأماكن للتخفيف من حرارة الجو، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، وعدم وجود وسائل أخرى.

وبالرغم من تكرار حوادث الغرق في ترعة كاسل، إلا أنه لا توجد رقابة لمنع السباحة في الترعة التى تهدد حياة الأطفال الذين يهربون إليها في فصل الصيف.

للهروب من حرارة الشمس الشديده، وبرغم حالات الغرق الكثيرة بهذه الترعة العميقه، الي أنه مازال هناك أطفال تذهب للسباحه داخلها من حرارة الجو، وخصوصا بعد انتشار السخونة الناتجه عن حرارة الشمس، والتي تسببت في تكدس المستشفيات، والعروبة من حالات تكرار انقطاع الكهرباء.

وناشد أهالي مركز كوم امبو المسؤولين، بتشديد الرقابه على هذة الترعة وخصوصا بالأماكن الحيويه والتي بيها مساكن .

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم الخميس العظمي 36 والصغير 30، ودرجة الرطوبة 9%،

ومع يوم الإجازة توافد أهالي أسوان على ضفاف نهر النيل اليوم، فيما والنجوع والقري ذهبو الي الترع للهروب من الحرارة،الأمر الذي اضطر الاهالي للذهاب الي تلك المناطق الخطرة مثل ترعة كاسل.

حالات الغرق في ترعة كاسل

في أبريل الماضي تعرض شاب الغرق في ترعة كاسل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 24 سنة من محافظة بني سويف تعرض للغرق بترعة كاسل، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

لكن في أغسطس الماضي لقي شخص مصرعه غرقاً بترعة كاسل، وجاءت تفاصيل الحادث عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو إخطار بغرق شاب بترعة كاسل تحديدًا عند منطقة الأصلاح بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الشاب يدعي "مصطفى. ر. م" يبلغ من العمر 37 عامًا، ويقيم بمنطقة الألبان بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة.

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