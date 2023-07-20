البصل أبكى المصريين.. أسعار الخضراوات أزمة كل بيت

يسعى الكثير من تجار الخضراوات في عديد من المناطق إلى رفع أسعارها على المواطنين، لاسيما في الأسواق الشعبية، والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضراوات رغم توافرها بالأسواق، ما يجعل انخفاض أسعارها من المعتاد، الأمر الذى يدفع المواطنين إلى ارتفاع شهية الشراء وليس الإحجام.

ومع تزايد أسعار سلع أساسية في الأسواق ارتفع سعر بعض الخضراوات والفواكه، فتراوحت أسعار الطماطم بين 2.75 و 4.75 جنيه، وسجلت أسعار البطاطس ما بين 7 و9.5 جنيه، كما سجل سعر البصل ما بين 10 و15 جنيهاً.

البصل أبكى المصريين

واقع يدفعنا إلى البحث عن إجابة لارتفاع أسعار الخضار المستمر كل يوم عن قبله، فأكد لنا، حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، فى تصريح خاص للوفد، أن اختلاف الأسعار يأتى حسب الجودة، ويختلف من منطقة لأخرى، مشيرًا إلى أن البصل يشهد ارتفاعًا لأسعاره، بسبب تراجع المساحات المنزرعة من قبل الفلاحين، ويعود ذلك إلى أن السنوات الماضية تعرض المزارعون إلى خسائر نتيجة عدم تغطية تكلفة إنتاج محاصيلهم، وبالتالي ينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار ويكون هناك زيادة على الجمهور.

قانون ينظم التسعيرة في الأسواق

وأفاد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، بأنه لا يوجد قانون ينظم التسعيرة في الاسواق، مطالبًا بوجود زيادة للتنافسية، بحيث نتوسع في الإنتاج والتسويق وهو ما يساهم في انخفاض الأسعار، فضلاً عن تشديد الرقابة من المسؤولين على الأسواق بغية السيطرة على ارتفاع الأسعار وتقديم ما يحتاج المواطن بأسعار في المتناول.